Pari del Ponte Buggianese

(Di lunedì 2 settembre 2024) 1 CUOIOPELLI 1 : Rizzato, Sanzone (37’ st Cecchi), Kapidani (19’ st Martinelli), Birindelli (19’ st Sgherri), Chelini, Palmese, Sali (39’ st Zani), Pievani, Fantini, Bellandi G. (47’ st Bellandi F.), Gargani. A disp. Calu, Seghi. All. Vettori. CUOIOPELLI: Papeschi, Arrighini, Porcellini, Burato, Milani (32’ st Innocenti), Luka, Hanxhari (38’ st Tuzi), Vannuzzi (6’ st Pinna), Matteoli (39’ st Maglio), Ferraro, Campo (14’ st Turini). A disp. Brogi, Arrigucci, Bindi, Tassi. All. D’Addario. Arbitro: Giusti di Livorno Marcatori: 12’ Matteoli, 31’ Gargani (PB) L’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza frae Cuiopelli finisce 1-1. Caldo e fatiche della preparazione che si sentono: per il verdetto servirà attendere il ritorno.