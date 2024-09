Paralimpiadi 2024 pioggia di medaglie azzurre | tre ori nel nuoto e un argento nell’atletica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parigi, 2 settembre– E’ stata un’altra splendida giornata per l’Italia Team alledi Parigi. Allevinte questa mattina nel triathlon e nel tiro con l’arco, sono si sono aggiunti tre eccezionali ori nelcon Bicelli, Ghiretti e Barlaam, insieme ai due bronzi di Gilli e Bortuzzo (5 in totale). Anche l’atletica è salita sul podio e lo ha fatto con Manu che ha messo al collo l’nei 100 metri T64. Il racconto delle gare e le interviste – Fonte comitatoparalimpico.it Federico Bicelli ha vinto i 400 stile libero S7 maschili. Il 24enne bresciano delle Fiammeha vinto in 4:38.70, precedendo l’ucraino Andrii Trusovin 4:40.17 e l’argentino Inaki Basiloff bronzo in 4:40.27. “Abbiamo lavorato veramente tanto e duramente su questa gara, e sapevo di doverla fare così.