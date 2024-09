Notte di follia al pronto soccorso di Rimini | imbratta i muri e i pc di sangue e aggredisce sanitari e poliziotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 –dialdi: va all’ospedale con una ferita alla mano ma dà in escandescenza e inizia ad aggredire indo didell’ospedale, lo stesso vetro dell’accettazione e i computer del triage. L’allarme è scattato immediatamente ma c’è voluto tempo e pazienza per riportare la situazione alla normalità. Sl posto sono arrivati anche iche hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. E’ successo nelle prime ore di questa mattina. L’allerta è scattata alle 2 quando gli uomini della Sala operativa della Questura dihanno ricevuto la telefonata dei. “Correte, qui sta succedendo il finimondo”. E alla richiesta è stata mandata immediatamente una volante al