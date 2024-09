Non mi parla da 5 anni forse è morto Adriano Celentano | la rivelazione di Teo Teocoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alcune persone sono fatte così: possono essere grandi amici per una vita e poi possono anche nonrsi mai più. Teo, nel corso della prima puntata della nuova stagione del podcast Tintoria - con Daniele Tinti e Stefano Rapone - ha svelato la fine del suo rapporto di amicizia con. "Era il mio idolo assoluto, gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck", ha raccontato il comico.ne ha approfittato per raccontare gli inizi del loro rapporto, quando erano solo dei ragazzini a Milano. "Io aveva 14e lui faceva il militare", ha dichiarato l'attore. Il cantante all'epoca tornava a casa sempre a bordo della sua Giulietta e scherzava così con: "Eh ma tu sei sempre qui, è vero che mi assomigli però non devi venire qua tutte le sere". A sua madre, invece, disse: "Guarda questo ragazzo come mi somiglia".