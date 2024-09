Neet torna il bando di Fondazione Cr Firenze per progetti su misura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 - Superare il senso di sfiducia in sé stessi, acquisire le conoscenze tecniche utili per essere inseriti immediatamente nel mondo del lavoro, poter mettersi alla prova con stage e tirocini, e infine poter valutare offerte di impiego. Sono questi i punti di forza dei percorsi di “Obiettivo Lavoro”, studiati “su” in particolare per i giovani under 35 che da tempo non studiano e non lavorano. Con la quarta edizione del percorsoCrvuole sostenere iformativi degli enti del terzo settore che hanno esperienza di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, per offrire nuove opportunità ai giovani - ma non solo - disoccupati o inoccu-pati e permettere loro di acquisire e rafforzare le proprie competenze tecnico-operative anche at-traverso periodi di inserimento all’interno delle aziende.