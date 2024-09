Nautica Piana Reg Liguria | Numeri Salone Genova 2024 circa +10% sul 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 set. - (Adnkronos) - "Presenteremo unNautico che ha deiimportanti soprattutto come crescita esponenziale riferiti all'anno precedente: 9-10% in più rispetto a tutti i dati del, sia come numero di visitatori sia come numero di aziende presenti, sia come numero di eventi creati”. Lo ha detto Alessandro, presidente pro tempore della Regione, a margine della conferenza stampa di presentazione del 64°Nautico Internazionale in programma adal 19 al 24 settembre prossimi.