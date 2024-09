Mesola ferma il Bentivoglio Lotta accesa manca il gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)0 : Calderoni, Telloli, Crosara (50’ Tofan), Minarelli, Marcolini, Guariento, Lucci (65’ Paganini), Marandella (75’ Ferrari), Ferro (77’ Pattaro), Cantelli, Davo (57’ Allegrucci). All. Cavallari. A disp. Catalano, Mangolini, Paganini, Leonardi, Biolcati.: Bruzzi, Cacciapuoti (87’ Balboni), Baietti, Marchesi Mar., Marchesi Mat., Callegari, Mezzetti (76’ Lipparini A.), D’Errico (57’ Righetti), Raspadori, Britos, Serra. All. Cavina. A disp. Lipparini D., Marchi, Piccolo, Bisteghi, Fiorini, Guizzinati. Arbitro Domeniconi (Faenza). Noti: ammoniti Marandella, Telloli, Callegari, Britos. Angoli 7 per parte. Finisce in parità la gara fra ile il più accreditato al salto di categoria