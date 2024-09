Meluso | Avrei voluto il tesoretto di Manna? Preferirei non parlarne Su Osimhen …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024): “E’ stata una situazione contingente ma credo chedovesse essere ceduto l’anno scorso” Mauro, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva, anche sul Napoli e sul caso. Queste le sue parole: “Mercato aperto durante il campionato? E’ un problema complesso. Le chiusure dei mercati devono avere la stessa data in Europa, è una decisione da concertare con le altre Federazioni europee. Io sono per un mercato più breve. Poi giocare col mercato aperto o no E’ sempre mercato. Ma diminuiamo i giorni di apertura del calciomercato. Dobbiamo considerare una cosa: dà fastidio anche a marzo, ad aprile. Con un mercato aperto è anche peggio ma il calciomercato non dorme mai, però è troppo lungo anche per noi in Italia che facciamo tutto all’ultimo”.