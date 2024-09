LIVE Paolini-Muchova 3-6 3-6 US Open 2024 in DIRETTA | azzurra quasi mai in partita per merito della rivale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PAUL 18:18b.6-3, 6-3! Quando si trova unache gioca meglio, bisogna saperlo riconoscere. 15-40 Fuori di metri il rovescio in cross. Due match point. 15-30 Servizio e schiaffo al volo! 0-30 Vincente lungolinea di dritto di. 0-15 Attacco di dritto di, poi perde di vista per via del sole la palla sullo smash e combina un disastro. 3-5 A zero. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Prima vincente. Ingiocabile. 15-0 On fire, vincente di dritto dopo il servizio. 3-4 Blitz in risposta, l’ennesimo di. Favolosa! Break per lei,compromessa. Ennesima seconda. 30-40 E stavolta non si fa pregare, di rovescio. Palla break. Altra seconda 30-30 GRANDE! Poteva entrare sulla secondadi dritto, l’ha fatto ma non in modo incisivo.