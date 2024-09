Keanu Reeves 60 anni e non sentirli | la vita straordinaria dell' uomo che ha ridefinito Hollywood

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024), 60e non: lache haSei pronto a scoprire come, la stellaiana dal cuore d'oro, festeggia i suoi 60tra schermo, beneficenza e unapersonale fitto di mistero?, l'eterno giovane del grande schermo, taglia oggi il traguardo dei 60. Notorietà e successo non gli sono mancati, grazie a film cult come "Matrix" e "John Wick", eppure ladinon è stata tutta rosa e fiori: si pensi alla perdita'amico e collega River Phoenix, un evento che ha profondamente scosso l'attore. Nonostante i riflettori puntati su di lui,ha scelto una condotta di basso profilo, valorizzando l'umiltà e la generosità . Un comportamento che lo ha reso un "ribelle silenzioso" in un mondo spesso superficiale e stravagante.