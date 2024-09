Incontro Lombardo Lepore clima disteso E Azione appoggia de Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bologna, 2 settembre 2024 – Sul piano politico, quando erano compagni di partito, si sono scontrati più volte. Questa mattina, invece, in piazza de’ Celestini, iltra il sindaco Matteoe il segretario regionale diMarco, già assessore al Lavoro nella seconda giunta Merola. Il colloquio arriva intorno alle 11, quando, diretto verso via d’Azeglio, incrociaseduto al bar in compagnia di Ettore Rosato, vicesegretario di, e Matteo Richetti, capogruppoalla Camera. La situdiventa, allora, l’occasione per “farci fare delle foto nuove insieme, visto che le precedenti risalgono a quando eravamo colleghi in giunta”, scherzarispondendo a chi gli chiede il motivo dell’col sindaco e ribadendo la casualità della visita. Un abbraccio, due battute, un paio di strette di mano e poi il saluto.