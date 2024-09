Imane Khelif Sharon Verzeni e le mondane declinazioni della tifoseria social

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fine agosto non è un buon momento per la lucidità italiana, sarà che torniamo dalle smanievilleggiatura con dieci lavatrici da fare, sarà che sono troppi mesi che fa caldo, sarà quel che sarà. A fine agosto del 2008 iniziò a girare, per l’accaldata internet italiana, un fotomontaggio in cui Sarah Palin – in quel momento candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti – era sulla copertina di Vogue. Non ci sarebbe cascato neanche un cieco, e non solo perché la foto era montata male. La graficatestata non era quella di Vogue America. La copertina reale di Vogue America del febbraio 2008, quella sulla quale secondo la falsificazione ci sarebbe stata Palin, si trovava in quattro secondi di ricerche, e lì non c’era la governatrice dell’Alaska ma un’attrice. Non ci sarebbe cascato neanche un cieco: ci cascarono tutti.