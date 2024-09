Il mercato del Napoli l’ha fatto un sosia di De Laurentiis quello vero è legato e imbavagliato Condò

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildelundi De) Paolodedica ali righi finali della sua analisi del lunedì e scrive con leggerezza e ironia del calciodel: quasi 150 milioni spesi senza nemmeno la cessione di Osimhen. Ecco cosa scrive: Il ribaltone di questo adrenalinico avviofirmato quindi il, passato in due settimane dalla professione di scuse di Conte per il bagno dina all’entusiasmo popolare per le due vittorie chenno rimesso in linea di galleggiamento. Questoè il frutto di unassolutamente folle, firmato da undi Deperchénnonei sotterranei del Maradona.