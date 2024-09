Elettricità gli italiani pagano il doppio e crolla la competitività Costi più alti d’Europa ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Essere primi in Europa, ma per il motivo sbagliato. E’ il destino dei cittadiniquando si tratta di ricevere e saldare le bollette dell’energia elettrica, che ormai da qualche anno sono diventate un incubo per molti. La media del costo all’ingrosso pagato daglisino al 28 di Agosto è stata di 98,96 Euro: più deldi Spagna e Francia e un terzo più cara anche rispetto alla Germania. Nel suo piano strategico, Enel aveva previsto questa nuova pressione sui prezzi energetici, imputandola alla scarsità degli impianti di produzione rispetto alla domanda.