Da Miu Miu a Prada da Gucci a Fendi i modelli che ci conquisteranno nella stagione fredda

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quale sarà la nuova borsa che ci accompagnerà come una fedele compagnanuova? Difficile a dirsi. Perché le proposte in fatto di it bag autunno 2024 portate in passerella dai brand più prestigiosi sono tante e tutte irresistibili. Spaziando trapiccoli e oversize, tra superfici lisce o lavorate, tra forme classiche e insolite. Sembra complicato trovare il modello perfetto tra tutte questi nuovi oggetti del desiderio. Eppure, per farlo, basta affidarsi ad alcuni punti fermi del proprio stile e attenersi ad essi. Scegliendo il modello di punta della maison di moda che più incontra il proprio gusto. Oppure optando per il colore preferito.