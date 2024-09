C’è da riflettere sui troppi incidenti che avvengono sulle nostre strade

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo. Notizie di raggelante tragicità in un succedersi purtroppo di ordinaria quotidianità. I giornali, radio e TV informano puntualmente su come, le modalità che costano la vita a persone, il ferimento di altre e il cambiamento di esistenze – quelle dei congiunti – che non saranno più le stesse, perché lasciano dietro sé vuoti incolmabili, cicatrici che non si rimargineranno più. L’informazione corre veloce, oggi poi con internet: c’è da restare sconvolti, impietriti pernei quali può bastare un niente per devastare una famiglia, per sconvolgere la normalità di giorni, spostamenti e itinerari conosciuti a memoria in forza dell’abitudine. Padri, madri, figli, parenti, conoscenti che non toneranno a casa dopo l’ultimo abituale saluto prima di mettersi al volante, e non ci potrà più essere uno scambio di saluti, un abbraccio. Non ci sarà più un ritorno.