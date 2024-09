Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lainsarà ildel futuro, pensato per la Generazione Z dall’azienda Heinz. Gli esperti hanno optato per un pasto veloce e semplice che possa rimandare al gusto della tradizione. Inoltre, potrebbe essere una soluzione economica visto che la pietanza ha raggiunto costi eccessivi nei ristoranti in giro per il mondo.in, dove e quando trovarla L’azienda Heinz ha lavorato al nuovo prodotto che presto arriverà nel Regno Unito e sarà disponibile in tutti i supermercati ad un costo di 2,5. Il motivo che spinge gli esperti a compiere un passo del genere e mettere in atto un cambiamento così radicale sta nel fatto che undia ristorantemolto, di più rispetto al passato.laIn Italia e in particolare a Roma il prezzo di unaè di circa 8