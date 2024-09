Cade da sei metri grave incidente sul lavoro | operaio in ospedale con l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Santa Croce sull'Arno (Pisa), 2 settembre 2024 – E’ caduto da un’altezza di seiriportando gravi lesioni alle gambe. L’sulè successo oggi pomeriggio, intorno alle 15:30 a Santa Croce sull’Arno. In base alle prime informazioni, unedile di 50 anni stava lavorando su un’impalcatura ad un'altezza di circa seiquando è precipitato a terra. L'è avvenuto in via Xi Febbraio. L'uomo, da quanto appreso, sarebbe rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno stabilizzato il ferito affidandolo al 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'fiorentino di Careggi con l'elicottero Pegaso. Sul posto anche i carabinieri ed il personale della medicina deldell'Asl.