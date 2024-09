Boretto evade dai domiciliari per recarsi in piscina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Reggio Emilia), 2 settembre 2024 - Da maggio era agli arrestiper una rapina messa a segno a gennaio in una tabaccheria a Caprara di Campegine, insieme a un complice. L’uomo, 33 anni, abitante a, non poteva allontanarsi dal domicilio, se non perdall’abitazione a una struttura sanitaria per alcune terapie, per poi tornare subito a casa. Ma i carabinieri della caserma del paese lo hanno ina Guastalla, dove si era recato, pare dopo essere uscito in anticipo dalle terapie sanitarie. Una sosta non autorizzata che ha portato al reato di evasione, per i quale il 33enne è stato segnalato alla magistratura. Risulta inoltre che l’uomo già in precedenza era uscito di casa, dichiarando di doversi procurare dei farmaci, ma senza riuscire a giustificare l’effettivo ritiro delle medicine.