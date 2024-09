Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Missili balistici e da crocierastati lanciati nella notte su. L’sulla capitale ucraina è stato sferrato verso le 5.30. Sempre nella notte c’è stato invece unmissilistico russo che ha colpito un centro di riabilitazione sociale e psicologica pere unnella città di, nel nord-est dell'Ucraina. Un bombardamento nel qualerimaste ferite 13 persone: 4. This handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on August 30, 2024 shows a rescuer working at the site of a missile attack in the town of. A Russian strike on August 30, 2024 killed two women and wounded eight others in Ukraine's northeasterncity, prosecutors said, as Moscow pounds its neighbour two and a half years after invading it.