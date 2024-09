Bettella bis a Parigi Ora dottorato poi penserò a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Sonia Arpaia(FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono assolutamente soddisfatto di queste due medaglie. Prima della partenza pernon l’avrei detto, se ne fosse arrivata una sarei stato super contento. Sono arrivate due di cui una d’argento, per cui più di così non potevo sperare”. Francescoè stato tra i primi ad aprire la grande cavalcata del nuoto azzurro nella vasca della Paris La Defanse Arena ai Giochi Paralimpici di2024. Il 35enne azzurro, alla sua terza edizione personale, ha conquistato il bronzo nei 100 rana S1 nella giornata di apertura e l’argento nei 50 due giorni dopo. “Riconfermarsi è sempre più difficile. Sono state gare molto impegnative e tutte e due con l’arrivo in volata. Nei 100 ho perso l’argento, ma nei 50 non volevo ripetere la stessa cosa quindi ho messo tutto me stesso”, ha aggiunto l’azzurro all’Agenzia Italpress.