Autotrasporti crollo verticale dei lavoratori | in cinque anni giù del 35%

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tra il calo delle aziende specializzate e ildel numero dicoinvolti, la crisi degliviaggia lungo tutta l’Italia e arriva fino a Bergamo. I numeri che arrivano dall’ultima indagine sul settore realizzata dalla Cgia sono preoccupanti, e interessano anche isole una volta felici come la nostra provincia, dove il ricambio generazionale degli autisti va (per usare un eufemismo) molto a rilento. I dati non lasciano spazio alle interpretazioni: negli ultimi dieciin Lombardia le imprese dell’autotrasporto sono passate da 15.733 a 12.174, per un calo del -22,62% ancora più netto del dato nazionale, che si attesta sul -20,84%. Prendendo come base le 1.