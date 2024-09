Arles città della fotografia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quaranta mostre, 200 maestri: laprovenzale ospita il suo rencontres diIn tantissime sedi espositive. non solo gallerie, ma anche librerie, case private piazze e locali. un occasione in più per fare un salto nel sudFrancia. Le mostre sono tante, c’è da perdere la testa, o da procurarsi una guida di cui fidarsi. Poi, però, vince la curiosità, val la pena farsi catturare dalle fotografie che a ogni angoloprovenzale difanno l’occhiolino. Sedi espositive, gallerie d’arte, librerie, case private, piazze e locali traboccano di immagini. Siamo a Les Rencontres d’, aperti fino al 29 settembre, con oltre 40 mostre e 200 autori, forse il raduno fotografico più importante del pianeta.