America’s Cup Team New Zealand conferma di avere qualcosa in più delle sfidanti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Archiviato il primo round robin della Louis Vuitton Cup, nonostante l’incidente durante le operazioni di alaggio che ha danneggiato parzialmente lo scafo, EmiratesNewresta la squadra da battere in vista della 37maCup. I Kiwi sono riusciti a riparare la barca in tempi celeri, saltando solamente una giornata di gara e dimostrando di aver rimesso in sesto Taihoro con tre successi consecutivi nel weekend. Il Defender sembrauna marcia in più rispetto agli, anche se resta qualche dubbio sul confronto diretto con Luna Rossa sul pianoperformanceimbarcazioni. A Barcellona, tra Final Preliminary Regatta e Louis Vuitton Cup, Peter Burling e compagni sinora hanno sempre sconfitto gli uomini di Max Sirena nei tre match race disputati.