Al cinema con i bebè? A La Compagnia è possibile! Genitori e bambini dai due anni in su in sala con Cinefilante

(Di lunedì 2 settembre 2024) Torna alLa” film per piccol* con dieci nuovi programmi di cortometraggi d’animazione selezionati per il loro contenuto e la loro qualità artistica o perché riflettono la diversità e la ricchezza delcontemporaneo e del patrimonio storico. Dalla musica alla diversità, dalla stop motion all’acquarello, dalla Francia al Giappone tanti sono i temi, le techiche d’ animazione e i paesi dei cortometraggi di “”. Perché il linguaggio delle immagini è quello più vicino aie ilmette in moto la fantasia e l’immaginario, fin dalla più tenera età.