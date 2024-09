A settembre previsti 15 milioni di turisti in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 22024 – L'estate è agli sgoccioli, e dopo un calo di oltre 1,4di pernottamenti, registrato fra giugno e agosto, si prospetta undi grande ripresa per gli operatori del settoreco. Infatti, secondo le stime del Centro Studici, che ha realizzato uno studio per Assoturismo Confesercenti, le strutture ricettive godranno dell'arrivo di 15di, per un totale di 50.2di pernottamenti. Trimestre estivo: 105.4di pernottamenti A favorire questi risultati saranno il caldo e le tariffe da bassa stagione. Rispetto aldel 2023, l'aumento sarà dello 0.6% con possibilità di incrementare tale dato, visto per difetto.