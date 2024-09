Venditti dopo gli insulti a una ragazza disabile arrivano le scuse

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 1 settembre 2024) Antonelloe il concerto davvero diverso dagli altri:gliad unaledel cantautore In un episodio che nei giorni scorsi ha suscitato non poco clamore e polemiche, Antonellosi è trovato al centro dell’attenzione per aver insultato unacon disabilità , durante il suo concerto nel fossato del Castello Svevo di Barletta. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove sono stati condivisi video che mostravano il cantante romano mentre derideva una delle spettatrici. Scandalo al concerto di-Ansa-Notizie.comha descritto l’evento come “molto molto complicato e diverso da tutti gli altri”, attribuendo a questo contesto di stress e buio la sua reazione sconsiderata.