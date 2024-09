Triplice omicidio nel Milanese | trovati morti in casa padre madre e figlio di 12 anni A dare l’allarme l’altro figlio 17enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)di 5148enne edi 12sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione a Paderno Dugnano, Comune poco distante da Milano. I tre cadaveri – che presentano ferite da arma da taglio – sono stati, la notte tra sabato e domenica, dai Carabinieri. A chiamare i soccorsi è stato l’unico sopravvissuto della famiglia, ildi 17. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma: gli inquirenti lo stanno ascoltando per cercare di ricostruire l’accaduto. A quanto si apprende, è stato escluso che ilsia avvenuto durante una rapina. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una strage avvenuta in famiglia, senza l’intervento di altre persone dall’esterno.