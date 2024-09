The Killers | in rotazione Bright Lights

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) È disponibile nelle radio italiane ““, il nuovo singolo dei The, uscito lo scorso 9 agosto 2024, accompagnato dal videoclip ufficiale. La canzone ha il ritornello tipico di un inno e una potente melodia destinata a essere cantata insieme negli stadi. Tutti e quattro i membri originali della band, Brandon Flowers (voce), Dave Keuning (chitarra), Mark Stoermer (basso) e Ronnie Vannucci Jr (batteria), sono presenti nella canzone. ““, dal mood celebrativo di una carriera ormai longeva, è stato pubblicato appena prima che la band desse il via alla propria residency – completamente sold out – a Las Vegas, in occasione del ventesimo anniversario del loro album di debutto “Hot Fuss” (disco d’oro in Italia), iniziata il 14 agosto e che continuerà fino al 1° settembre al The Colosseum del Ceasars Palace.