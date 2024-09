The Brutalist recensione Venezia 81 | l’epopea di Brady Corbet incanta

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 1 settembre 2024) Da81, in concorso, la nostradi Thedicon protagonisti Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce: l’illusione della grande epopea del sogno americano diventa un’opera fluviale e generosa, non sempre a fuoco ma ammaliante Se Thefosse stato un romanzo sarebbe stato sicuramente inserito nel filone dei grandi romanzi americani, non tanto (o non solo) per le sue qualità artistiche quanto anche soltanto per l’ambizione spropositata e la mole di racconto.torna aa 6 anni dal divisivo Vox Lux con un’opera di grandissimo respiro, a metà tra la grande epopea e il bildungsroman, fluviale nella durata ed estremamente generosa nel racconto, monumentale nella costruzione dell’arena e in quella diegetica eppure capace di regalare tanti piccoli occhi d’intimità.