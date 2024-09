Ritroviamo il sorriso coi palloncini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Regalare unal prossimo grazie a spettacoli e momenti di condivisione. Questa la mission del 36 enne moglianese Marco Pennesi, in arte Clown Red Penny, residente a Civitanova, che da anni svolge l’attività di animatore avvalendosi della tecnica deiespressivi, un metodo che consente di migliorare la comunicazione con bambini e ragazzi disabili. La passione per il mondo dell’animazione comincia fin dall’adolescenza per Marco. Già a 15 anni partecipa alle feste e rievocazioni storiche come figurante sognando di trasformare questa attività nel suo futuro lavoro. Fondamentali gli anni da scout con il gruppo di Mogliano in cui ha avuto l’opportunità di frequentare alcuni incontri organizzati dalla Lega del Filo D’oro, in strutture dedicate a disabili e minori, dove unpoteva fare la differenza e dove Marco si è sentito a casa.