Risultati Serie B 4ª Giornata | tris Catanzaro gioia Mantova il Frosinone non ingrana | CLASSIFICA

(Di domenica 1 settembre 2024) Con idei 5 match della domenica sera si chiude il programma della 4ªdiB. Serata felice per ilche liquida 3-1 la Carrarese. A Biasci risponde Bouah, ma il pareggio dura un minuto: al 45? Iemmello firma il vantaggio giallorosso che aumenta nella ripresa con Pontisso. Bene anche ilche si aggiunge al gruppo delle squadre attualmente seconde a 7 punti, dietro Pisa e Juve Stabia, grazie all’1-0 sulla Salernitana firmato Galuppini. A proposito di Juve Stabia, i campani fermano ilsullo 0-0, con un espulso per parte, e guadagnano un punto che permette di agganciare il Pisa in vetta. Pareggio che non fa felice il: per i ciociari appena 3 punti in 4 gare. Fatica anche il Palermo che va sotto in casa contro il Cosenza (Fumagalli) e pareggia i conti all’81’ con Di Mariano appena entrato dalla panchina.