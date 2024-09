Ranking ATP svolta per Sinner | ora cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 1 settembre 2024)ATP:perche adesso è un poco più sereno. Ecco cosa èto con una sola partita. Il nuovo scenario Una sola partita che. Uno scenario che fa stare assai più sereno Jannik. Sì, perché il tennista azzurro, primo nella classifica ATP, potrebbe mantenere il primo posto fino, almeno, le ATP Finals. Ma andiamo a vedere quello che è successo.(Lapresse) – Ilveggente.itUn quadro della situazione lo fa il portale tennisworlditalia. La seconda inattesa al secondo turno degli Us Open di Carlos Alcaraz, uno dei maggiori candidati alla vittoria finale anche per quello che ha dimostrato nei mesi scorsi, ha totalmente ribaltato tutti quelli che fino a qualche giorno fa erano gli scenari per la classifica mondiale ATP e, soprat, per quella che è la lotta aperta per chiudere l’anno da numero uno al mondo.