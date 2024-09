’ProMarche’ il caso torna in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) La questione ProMarcheincomunale. Ieri mattina è stata convocata una seduta urgente in assise per un unico punto all’ordine del giorno: il "richiamo ai contenuti ed argomenti del dibattito consiliare della seduta del 15 giugno 2024 ed effetti convalidanti". Con la delibera in questione – la 108 – ilnon ha approvato la proposta di realizzazione di un impianto automatico di stoccaggio a bassa temperatura e movimentazione informatizzata di ortaggi surgelati in via Pomezia, avanzata dalla società cooperativa, che ne aveva fatto richiesta nel giugno 2023. Data la bocciatura, ProMarche ha deciso di presentare ricorso al Tar per l’annullamento della delibera, non avendo ravvisato la motivazione alla base di tale scelta. Neldel 15 giugno, ben 19 membri dell’emiciclo, fra maggioranza e minoranza, votarono a sfavore.