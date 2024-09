Prima e Seconda categoria I primi derby di Coppa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) PRATO Fra circa due settimane inizieranno i campionati di. Ma almeno per quanto concerne il ricordo all’agonismo, il dado è già tratto: laToscana, ossia la kermesse che anche per le formazioni di Prato e provincia rappresenterà l’esordio stagionale, è ormai pronta a prendere il via alle 15,30 odierne. Partendo dalladi: il Maliseti Seano retrocesso dalla Promozione e guidato da Jacopo Masi riceverà un Casale Fattoria rinnovato dopo la salvezza di pochi mesi fa ed affidato a coach Calderone. La perdente di questo scontro se la vedrà l’8 settembre successivo con i di coach Rondelli, l Prato Nordcon la terza giornata prevista per il 25 settembre fra le due squadre non incontratesi in precedenza.