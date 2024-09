Osimhen un po’ ci sta rimettendo la faccia Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024), Dybala e l’Arabia Saudita. Ne scrive Gabriele Romagnoli nella sua rubrica domenica su. Ecco cosa scrive Romagnoli: A un incrocio di destini che portava in Arabia Saudita si sono sfiorati due calciatori: Paulo Dybala e Victor. Il primo ha fatto inversione a U ed è tornato indietro, il secondo è rimasto fermo, con il motore in folle, precluse altre deviazioni, bruciati i ponti alle spalle. E adesso, ricchi uomini? Vediamo. Dybala è stato re per una notte. Dopo il paragrafo dedicato a Dybala (che non riportiamo), ecco quello in cui scrive di Victor: Oshimen invece nell’ultimo atto della commedia un po’ ci stala(se 6 milioni l’anno gli sembran pochi), ma da tempo aveva perso la maschera, protettiva e scaramantica. Da quando, nel marzo del 2023, smarrì il suo portafortuna, non gliene è più andata bene una.