Napoli-McTominay spunta il retroscena | la decisione del calciatore

(Di domenica 1 settembre 2024)ed il passaggio al, in queste ore è emerso unmolto interessante legato proprio alscozzese. Quello di Scottè stato un acquisto che ha creato grande entusiasmo all’interno dell’ambiente partenopeo. Ilha lavorato molto in queste settimane per mettere le mani sul centrocampista scozzese, intavolando una trattativa importante con il Manchester United e che ha richiesto una disponibilità economica importante da parte di Aurelio De Laurentiis. Giovanni Manna è riuscito a portarlo all’ombra del Vesuvio con la soddisfazione del club ed ovviamente della piazza, che ha visto arrivare in città in queste ore undi spessore, qualità e soprattutto grande esperienza. C’è uninteressante emerso proprio in queste ore e che riguarda l’arrivo diin azzurro.