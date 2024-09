Moto 2 GP Aragon 2024 | risultati e ordine d’arrivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Vittoria per Jake Dixon del Team Aspar sul circuito di, dodicesimo appuntamento del mondiale2. Seconda vittoria stagionale per il britannico che si riporta sotto nella lotta per il titolo. Torna a brillare anche Arbolino, che dopo Gp difficili, si accontenta della seconda posizione. Conclude il podio con il primo podio nella classe di mezzo, il turco Deniz Oncu, che riporta la bandiera del paese anatolico sui gradini del podio dopo il suo connazionale e manager, Kenan Sofuoglu. Disastro per il Team American Racing, Ramirez ingaggia la lotta con il compagno Roberts (che si gioca il titolo) e lo porta a commettere un grave errore con conseguente caduta. Per quanto riguarda la lotta all’alloro, ritiri per Garcia (problema tecnico alla frizione) e Aldeguer, vittima di una grave caduta che lo ha sbalzato in aria di qualche metro.