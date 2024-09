Morto Sol Bamba ex difensore del Palermo e allenatore dell’Adanaspor | aveva 39 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Souleymane, exivoriano e attuale, èall’età di 39. L’annuncio è stato dato dal club turco, che ha espresso il proprio dolore per la perdita prematura del loro tecnico.si era sentito male prima di una partita contro il Manisa Football Club ed era stato immediatamente trasportato all’ospedale universitario Manisa Celal Bayar, dove purtroppo non è deceduto. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Nato in Francia ma di nazionalità ivoriana,era un calciatore conosciuto e apprezzato in vari campionati europei. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain ha avuto una carriera che lo ha portato a vestire le maglie di squadre prestigiose come Leicester City, Leeds United e, seppur con quest’ultima abbia disputato solo una partita in campionato.