Legge 104 licenziamento illegittimo per chi si assenta dal lavoro per spese e commissioni

(Di domenica 1 settembre 2024) Con l’ordinanza n. 22643/2024 la Corte di Cassazione dà risposta a un quesito che interessa chiunque usufruisca della104 (104/1992): è possibile godere di permessi retribuiti per attività diverse dall’assistenza diretta al familiare disabile? La Corte risponde affermativamente sancendo che ilse il datore dilo applica in risposta all’utilizzo di permessi che, sebbene indirettamente, sono tuttavia funzionali all’assistenza come ad esempio il disbrigo di pratiche,. Cos’è la104 e a chi spetta La104/1992 in Italia, conosciuta comunemente come104, è una normativa che regola l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. La norma si rivolge a persone con disabilità, definite dall’art. 3 del testo, e ai familiari che prestano loro assistenza.