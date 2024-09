Leclerc trionfa a Monza Briatore | Super Charles Che regalo ai tifosi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 1 settembre 2024)vince per la seconda volta in carriera il GP d’Italia.in esclusiva ai nostri microfoni: “Grande vittoria per il monegasco” L’ennesimo capolavoro Ferrari aviene firmato ancora una volta da. Abbiamo ancora tutti in mente la splendida vittoria del monegasco nel 2019 dopo una lotta prima con Hamilton e dopo con Bottas. Cinque anni dopo sono cambiati parte dei protagonisti, ma l’esito è sempre lo stesso: il monegasco davanti a tutti e il popolo rosso che impazzisce per un successo che ha del magico.(Ansa) – notizie.comPartito in quarta posizione,è riuscito prima in pista a sopravanzare Russell e Norris e poi con una strategia perfetta a prendersi la vittoria. Dopo la prima sosta, infatti, si è trovato alle spalle delle due McLaren.