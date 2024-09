La carica di Myrta Merlino per la nuova stagione | In studio come a casa mia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) «In questomi sentomia», a parlare èappena uscita dalle prove del suo «Pomeriggio Cinque» che da domani riparte sull'ammiraglia di Mediaset. Sarà la vera sfida contro «La vita in diretta» di Alberto Matano di Rai Uno. Lasi presenta con una linea editoriale all'insegna di rigore, onestà intellettuale, curiosità e passione nello stile garbato e competente di un programma giornalistico.Cosa vedranno daa partire dalla ripresa? «Riprendo domani mattina. Ieri sono entrata nelloche ha un nuovo simbolo da non svelare perché sarà un colpo di scena. Mi sono emozionata perché mi è sembratamia. L'anno scorso sono entrata in punta di piedi con umiltà per convincere il pubblico abituato a quel prodotto, ma la mia missione era parlare anche a persone diverse che avevano bisogno di un programma giornalistico.