I?brahim C?elikkol riceve il Premio Kinéo | Degli italiani amo il loro cuore Reality? La vita è un gioco

(Di domenica 1 settembre 2024) I?brahim C?elikkol è stato uno dei più acclamati a Venezia. L’attore di Terra Amara, che veste i panni di Hakan, ha ricevuto ilcome miglior attore internazionale. Vediamo insieme cosa ha dichiarato ai nostri microfoni sul suo ruolo, sull’essere padre e sui suoi progetti futuri. Intervista all’attore I?brahim C?elikkol Tutti pazzi per l’attore e modello turco. I?brahim C?elikkol ha raggiunto la popolarità nel nostro paese per essere uno dei protagonisti di Terra Amara. Lo abbiamo incontrato alla Mostra del Cinema di Venezia dove ci ha raccontato del suo futuro e dei progetti futuri. L’attore non parla ancora italiano e per l’intervista ci siamo fatti aiutare da un’interprete. Cosa pensa del successo di Terra Amara? Per prima cosa vorrei ringraziare tutti per essere qui e condividere questa bellissima energia, anche se stiamo parlando in due lingue diverse.