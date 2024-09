Gosens | Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi facile adattamento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024)è ritornato in Italia dopo l’esperienza all’Union Berlino. Il laterale tedesco, ex Inter, subito decisivo per la Fiorentina contro il Monza.– Robinsubito decisivo per la Fiorentina. Il laterale tedesco ha infatti trovato il gol del pareggio al 95? evitando a Raffaele Palladino la prima sconfitta stagionale. Subito dopo la partita, l’ex giocatore dell’Inter è stato intercettato dai colleghi di Dazn. Queste le sue parole: «Sono qui per aiutare la squadra ma volevo vincere, quindi sono contento ma era meglio la vittoria. Cosa ha chiesto Palladino? Di fare le cose che sono abituato a fare. Hoconche lavorano in maniera simile quindi l’è più. Sono contento di aver fatto la mia partita».