Firenze laboratorio gratuito di pizzica e taranta ad Anconella Garden

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 –continua a celebrare l'estate fiorentina con gli ultimi appuntamenti relativi al mese di settembre, che spaziano dalla musica dal vivo agli appuntamenti letterari, dal teatro alla danza, senza dimenticare l’attività fisica (ingresso libero da via Villamagna, 39/d). Laboratori di danza. Si parte lunedì 2 settembre alle 20 con gli incontri gratuiti di balli e canti dia cura di Annalisa Prota, in collaborazione con l’associazione Danzeassud. Per iscriversi ai laboratori chiamare il 3393552462 - danzeassud@gmail.com). Alle 21 proseguono gli incontri gratuiti con gli scacchi al parco, in collaborazione con Associazione Rock n Goal e64. Un momento di relax e strategia aperto a tutti, principianti ed esperti (appuntamento anche lunedì 9 settembre). Yoga e pilates.