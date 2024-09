Festa nazionale dell’unità a Reggio Emilia per Prodi e de Pascale spunta pure la Schlein

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – “Io da bambino giocavo a pallone proprio qui, dove ora c’è questo palco. Adesso sono cambiate tante cose, ma sono venuto volentieri perché penso che questa campagna sia il giro di vite, l’inizio del contrattacco. Per questo è importante essere qui”. Se a dirlo è Romano, ex premier e presidente della Commissione europea, c’è da crederci: il pezzo da novanta del Partito Democratico dal palco ‘Enrico Berlinguer ‘ dellaha mandato un messaggio molto chiaro a tutto il centrosinistra, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre.