F1 Max Verstappen | Non avevo il passo la strategia non ha funzionato insomma tutto male

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Maxha ben pochi motivi per sorridere dopo aver concluso al sesto posto il Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monza, infatti, il portacolori del team Red Bull ha disputato una prova anonima, con una RB20 che appare ormai l’ombra di sé stessa, con la sesta gara di fila senza vittorie. La vittoria è andata a Charles Leclerc che ha optato per una gara ad una sola sosta con uno stint di 38 giri con le hard, fino a vincere con 2.6 secondi su Oscar Piastri. Terzo Lando Norris a 6.1, quarto Carlos Sainz a 15.6, mentre è quinto Lewis Hamilton a 22.8. Sesta posizione per Maxa 37.9, settimo George Russell a 39.7, quindi ottavo Sergio Perez a 54.1.