F1 GP Monza 2024 | pronostici e strategie di gara

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre- Lando Norris contro Max Verstappen, più altre variabili impazzite nel mezzo. Questa sarà la sfida che caratterizzerà il mondiale di Formula 1 da qui alla fine della stagione, poiché il pilota della McLaren è ora in possesso di un pacchetto tecnico chiaramente superiore a quello dell'olandese, il quale ha invece tra le mani un buon gruzzoletto di punti di margine da amministrare in ottica mondiale. Sarà una lotta di nervi per la corsa al titolo, così come la sarà quest'oggi a. Nel tempio della velocità Norris parte in pole position e da favorito numero uno per la vittoria, mentre Super Max scatterà solamente settimo, in un Gran Premio che si preannuncia tutto in salita per il campione del mondo in carica.