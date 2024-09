F1 a Monza non mancano le star dello sport | da Jacobs ad Alcaraz tutti gli atleti presenti al GP d’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Gran Premio, in scena a, ha richiamato l’interesse di diverse, provenienti da tutto il mondo. Il paddock di F1 ospita Carlos, tennista spagnolo impegnato sino a pochi giorni fa negli US Open e oggi presente aper supportare i suoi eroi nazionali: Fernando Alonso e Carlos Sainz. Non manca all’appello Matteo Berrettini, tennista azzurro che già in passato è stato ospite del Circus in diverse occasioni. Dal mondo del calcio invece arrivano Federico Dimarco, giocatore dell’Inter e i due milanisti Alvaro Morata e Theo Hernandez, ma anche l’ex giocatore Alessandro Del Piero. Nonleestere, con anche Nathan Ake – giocatore del Manchester City – presente al circuito tricolore.