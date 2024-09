È atteso oggi in Italia per le visite un vecchio obiettivo di Manna giocherà in Serie A | affare ai dettagli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Il mercato si è concluso, ma non i colpi in entrata. Nelle ultime ore, un clubno ha trovato l’accordo per undel Napoli. Sono ore caldissime sul fronte mercato. Nonostante la sessione estiva si sia conclusa, continua ad essere molto appetibile il mercato dei parametri zero. Infatti, ad, ci son diversi profili interessati che non hanno ancora sottoscritto nessun accordo con qualche club. Non a caso, diverse società si starebbero interessando a tali calciatori con la speranza di mettere a segno gli ultimissimi colpi in entrata. Tra i club più attivi, c’è la Roma di Daniele De Rossi. Il club capitolino è alla ricerca disperata di un difensore centrale, dopo che gli affari targati Danso e Djalò sono svaniti dopo i test medici. Nelle ultime ore, un nuovo nome sarebbe però entrato nel mirino dei giallorossi.